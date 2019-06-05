Home
>
Economia (BR)
>
Prioridade é votar vetos e do PLN do crédito suplementar, diz Joice

Prioridade é votar vetos e do PLN do crédito suplementar, diz Joice

O projeto de crédito suplementar deve ser votado pela Comissão Mista de Orçamento nesta quarta-feira (5)