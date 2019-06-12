Home
Primeiros anúncios de relatório da Previdência assustam mercado

Estados e municípios devem ficar de fora da reforma e os ajustes em idades de aposentadoria e regras de transição devem derrubar a economia prevista para R$ 850 milhões