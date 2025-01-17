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INSS

Previdência prorroga por 6 meses suspensão de bloqueio de pagamentos por prova de vida

Desde janeiro de 2024, cabe ao INSS comprovar que o beneficiário está vivo, por meio do cruzamento de dados de diversas bases de órgãos federais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jan 2025 às 09:23

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 09:23

Previdência Social, INSS
Previdência Social, INSS Crédito: Divulgação/Governo federal
O Ministério da Previdência Social prorrogou por seis meses a suspensão do bloqueio de pagamentos por falta da comprovação de vida anual dos segurados do INSS. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).
Desde janeiro de 2024, cabe ao INSS comprovar que o beneficiário está vivo, por meio do cruzamento de dados de diversas bases de órgãos federais. Ou seja, os beneficiários não precisam mais se deslocar para realizar essa comprovação.
Em março do ano passado, uma portaria da pasta já havia suspendido o bloqueio dos pagamentos até o fim de 2024. Agora, o governo prorrogou a medida por mais seis meses para aperfeiçoar esse cruzamento de dados.

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