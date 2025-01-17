Previdência prorroga por 6 meses suspensão de bloqueio de pagamentos por prova de vida

Previdência Social, INSS Crédito: Divulgação/Governo federal

O Ministério da Previdência Social prorrogou por seis meses a suspensão do bloqueio de pagamentos por falta da comprovação de vida anual dos segurados do INSS. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Desde janeiro de 2024, cabe ao INSS comprovar que o beneficiário está vivo, por meio do cruzamento de dados de diversas bases de órgãos federais. Ou seja, os beneficiários não precisam mais se deslocar para realizar essa comprovação.