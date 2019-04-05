Home
>
Economia (BR)
>
Previdência: governo do ES erra cálculo sobre impacto da reforma da PM

Previdência: governo do ES erra cálculo sobre impacto da reforma da PM

Novas regras vão permitir o Estado arrecadar R$ 100 milhões a mais em contribuições ao invés de perder R$ 33,5 milhões, como havia sido divulgado anteriormente pelo governo