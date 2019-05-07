Home
>
Economia (BR)
>
Previdência: comissão especial faz a primeira reunião ordinária

Previdência: comissão especial faz a primeira reunião ordinária

O colegiado deverá apreciar o plano de trabalho elaborado pelo presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), e pelo relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP)