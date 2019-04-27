Home
>
Economia (BR)
>
Presidente da Petrobras pode ganhar 13 salários extras em um ano

Presidente da Petrobras pode ganhar 13 salários extras em um ano

Se o centro das metas for atingido, o bônus deve chegar a dez remunerações extras. Pelas regras atuais, o teto da remuneração extra é de oito salários