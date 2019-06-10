Home
Preços caem e passagens aéreas no ES são as mais baratas do país

Custo do bilhete aéreo no Aeroporto de Vitória teve a maior queda do Brasil e preço médio pago por quilômetro voado é de R$ 0,34. Oferta de passagens a menos de R$ 100 aumentou