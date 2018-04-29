Preço médio da gasolina já chega a R$ 4,15 no ES

Crédito: Arquivo / A Gazeta

O preço médio cobrado pela gasolina no Espírito Santo só tem aumentado nas últimas quatro semanas. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio do litro do combustível subiu de R$ 4,03, entre 1º e 7 de abril, para R$ 4,09 (entre 8 e 14/04), depois para R$ 4,11 (entre 15 e 21/04) até o preço de R$ 4,15, na semana encerrada ontem.

No país, o preço médio do litro de gasolina vendida nos postos de combustível subiu de R$ 4,21 para R$ 4,22, segundo levantamento. Com isso, o combustível acumula alta de 3,09% desde o início do ano, e avança 21,99% desde que a Petrobras iniciou sua nova política de preços, em julho do ano passado.

No Espírito Santo, a cidade que possui o preço médio do litro da gasolina mais alto é Guarapari, cujo valor chegou a R$ 4,42 na última semana. Em seguida, aparecem Aracruz, com R$ 4,37, e Cachoeiro e Linhares, ambas com preço médio de R$ 4,31.

Ainda no interior, Colatina e São Mateus registraram preço de R$ 4,29. Já a Grande Vitória é o local com preços médios mais em conta. Em Serra, o litro custou, em média, R$ 4,02. Em Vitória, o combustível custou R$ 4,06 na última semana. Já em Cariacica (R$ 4,07) e Vila Velha (R$ 4,08) aparecem em seguida.

Ainda no país, o preço médio do diesel nas bombas passou de R$ 3,427 para R$ 3,471 na última semana. O litro do etanol, por sua vez, continua seguindo o caminho inverso e voltou a cair, passando de R$ 2,971 para R$ 2,893 no período.

POSTOS DE GASOLINA

Há algumas semanas, o preço da gasolina disparou da noite para o dia. Um dos motivos alegados foi a demora no atracamento de um navio que trazia o combustível para o Estado. Alguns postos chegaram a ficar sem gasolina. Porém, mesmo com a normalização da distribuição, alguns postos mantiveram os preços elevados, o que fez com que o Ministério Público do Estado pedisse explicações e se os valores cairiam após a chegada do navio.

PREÇOS MÉDIOS

Aracruz - R$ 4,37

Cachoeiro de Itapemirim - R$ 4,31

Cariacica - R$ 4,07

Colatina - R$ 4,29

Guarapari - R$ 4,42

Linhares - R$ 4,31

São Mateus - R$ 4,29

Serra - R$ 4,02

Vila Velha - R$ 4,08

Vitória - R$ 4,06