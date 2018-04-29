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Combustível

Preço médio da gasolina já chega a R$ 4,15 no ES

Guarapari tem o valor médio do combustível mais caro do Estado, R$ 4,42 na semana encerrada na sexta (27)

Publicado em 28 de Abril de 2018 às 23:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2018 às 23:10
Crédito: Arquivo / A Gazeta
O preço médio cobrado pela gasolina no Espírito Santo só tem aumentado nas últimas quatro semanas. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio do litro do combustível subiu de R$ 4,03, entre 1º e 7 de abril, para R$ 4,09 (entre 8 e 14/04), depois para R$ 4,11 (entre 15 e 21/04) até o preço de R$ 4,15, na semana encerrada ontem.
No país, o preço médio do litro de gasolina vendida nos postos de combustível subiu de R$ 4,21 para R$ 4,22, segundo levantamento. Com isso, o combustível acumula alta de 3,09% desde o início do ano, e avança 21,99% desde que a Petrobras iniciou sua nova política de preços, em julho do ano passado.
No Espírito Santo, a cidade que possui o preço médio do litro da gasolina mais alto é Guarapari, cujo valor chegou a R$ 4,42 na última semana. Em seguida, aparecem Aracruz, com R$ 4,37, e Cachoeiro e Linhares, ambas com preço médio de R$ 4,31.
Ainda no interior, Colatina e São Mateus registraram preço de R$ 4,29. Já a Grande Vitória é o local com preços médios mais em conta. Em Serra, o litro custou, em média, R$ 4,02. Em Vitória, o combustível custou R$ 4,06 na última semana. Já em Cariacica (R$ 4,07) e Vila Velha (R$ 4,08) aparecem em seguida.
Ainda no país, o preço médio do diesel nas bombas passou de R$ 3,427 para R$ 3,471 na última semana. O litro do etanol, por sua vez, continua seguindo o caminho inverso e voltou a cair, passando de R$ 2,971 para R$ 2,893 no período. 
POSTOS DE GASOLINA
Há algumas semanas, o preço da gasolina disparou da noite para o dia. Um dos motivos alegados foi a demora no atracamento de um navio que trazia o combustível para o Estado. Alguns postos chegaram a ficar sem gasolina. Porém, mesmo com a normalização da distribuição, alguns postos mantiveram os preços elevados, o que fez com que o Ministério Público do Estado pedisse explicações e se os valores cairiam após a chegada do navio.
PREÇOS MÉDIOS
Aracruz - R$ 4,37
Cachoeiro de Itapemirim - R$ 4,31
Cariacica - R$ 4,07
Colatina - R$ 4,29
Guarapari - R$ 4,42
Linhares - R$ 4,31
São Mateus - R$ 4,29
Serra - R$ 4,02
Vila Velha - R$ 4,08
Vitória - R$ 4,06
 

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