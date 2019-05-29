Home
>
Economia (BR)
>
Postos de gasolina no ES não vão participar de Dia Livre de Imposto

Postos de gasolina no ES não vão participar de Dia Livre de Imposto

De acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes (Fecobustíveis), em média, 43% do valor da gasolina é composto de impostos (ICMS, Cide e PIS/Cofins)