Petrobras reduz diesel em 4,6% e acaba com frequência mínima de reajustes

O último reajuste no preço do diesel havia sido anunciado pela empresa no dia 31 de maio, quando o valor de venda pelas suas refinarias caiu em média 6%