Petrobras multada em R$ 8,19 milhões por vazamento no litoral do ES

A plataforma P-58, da Petrobras, produz no Parque das Baleias, Litoral Sul Crédito: Divulgação

O Ibama aplicou auto de infração no valor de R$ 8,19 milhões à Petrobras em razão do vazamento de 260 mil litros de óleo durante transferência da plataforma P-58 para o navio São Sebastião, a cerca de 85 km da costa do Espírito Santo, no último sábado (23/02).

Nesta quinta-feira, a mancha de óleo atingia 10 km² e deslocava-se na direção sul, a cerca de 200 km do litoral norte do Rio de Janeiro. O auto de infração foi aplicado com base no artigo 36 do Decreto n° 4.136/2002.

Analistas do Ibama participam de vistorias diárias na região em helicóptero e avião equipado com sensores. Em ação coordenada com a Marinha e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Instituto seguirá monitorando a mancha e acompanhando as ações adotadas para contenção e recolhimento do óleo no mar.

Em nota a Petrobras disse que, em relação ao vazamento ocorrido durante transferência de óleo da plataforma P-58, em 23/2, a 78 quilômetros do litoral do Espírito Santo, a empresa reafirma que, em sobrevoo realizado com a participação de representante do Ibama, na segunda-feira (25/2), não encontrou mancha de óleo no mar.

A companhia afirma que vem mantendo o monitoramento diário na região, por meio de imagens de satélite e sobrevoos, que identificaram finas camadas de óleo na superfície, com brilho característico, possivelmente resquícios do incidente. Embarcações realizaram sua dispersão mecânica, com o uso de jatos de líquido, conforme procedimento padrão recomendado pelo Ibama nessas situações.

A Petrobras disse que vem reportando as ações à Marinha, ao Ibama e ao Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (IBP). A companhia não recebeu notificação sobre possível multa aplicada pelo Ibama.





O VAZAMENTO





O acidente ocorreu na madrugada de sábado, 23, por volta das 4h. Segundo a Petrobras, o processo de transferência do óleo para um navio aliviador foi interrompido logo após o rompimento do mangote (tipo de mangueira). A companhia afirmou também que a plataforma estava em condição segura e que não houve vítimas, além de a operação não ter sido impactada.

Localizada no Parque da Baleias, na Bacia de Campos, a 80 quilômetros da costa capixaba, a plataforma P-58 é uma das maiores produtoras de petróleo do país. Em agosto do ano passado, ela liderou o ranking nacional, produzindo 143.367 mil barris por dia.

Assim que o acidente foi detectado e informado, um plano de contenção foi colocado em prática para impedir que a mancha chegasse até a costa. Duas embarcações foram enviadas ao local na tentativa de conter e de recolher os resíduos.

Assim como o Ibama, a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informou que fez parte de um gabinete de crise instalado pela Petrobras em Vitória e no Rio de Janeiro para tratar do assunto.