Home
>
Economia (BR)
>
Petrobrás e Caixa vão movimentar R$ 15 bi na Bolsa

Petrobrás e Caixa vão movimentar R$ 15 bi na Bolsa

A Petrobrás informou que a Caixa levará a mercado sua participação de 3,24% na petroleira por meio de uma oferta pública de papéis.