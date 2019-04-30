Home
>
Economia (BR)
>
Petrobras aumenta preço da gasolina em 3,5% nas refinarias

Petrobras aumenta preço da gasolina em 3,5% nas refinarias

O repasse aos postos, porém, depende de variáveis como impostos e margens de lucros de postos e distribuidoras. A gasolina vendida pela Petrobras representa 32% do preço final do combustível