Home
>
Economia (BR)
>
Petrobras altera política de preços e anuncia 'cartão caminhoneiro'

Petrobras altera política de preços e anuncia 'cartão caminhoneiro'

Petrobras e BR Distribuidora devem criar um cartão de pagamentos para viabilizar compra de diesel a preço fixo nos postos com a bandeira BR