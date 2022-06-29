Pedro Guimarães ignora denúncias de assédio e participa de evento com esposa

Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, é acusado de assédio sexual por funcionárias do banco Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Na abertura, Guimarães agradeceu a presença da mulher, Manuella Pinheiro Guimarães, mencionou os filhos e disse ter uma vida pautada pela ética.

"Agradeço a minha esposa, de uma maneira muito clara. São 20 anos juntos, dois filhos, e uma vida inteira pautada pela ética", afirmou.

Ao final da fala, o presidente da Caixa levantou o crachá para a plateia e disse: "Meu crachá".

Após a participação de Guimarães, o mestre de cerimônias agradeceu a presença da esposa dele. Manuella Pinheiro Guimarães é filha do empreiteiro Léo Pinheiro, da antiga OAS.

As denúncias de assédio contra o presidente do banco foram reveladas nesta terça-feira (28) pelo portal Metrópoles, que relata a existência de uma investigação no Ministério Público Federal.

Depois que o caso veio à tona, a Caixa cancelou a coletiva de imprensa que estava marcada para esta quarta sobre o Ano Safra 2022/23, com a presença do presidente. A cerimônia foi fechada para funcionários do banco. A Folha teve acesso à transmissão do evento pela internet.

Nesta quarta-feira, interlocutores do Planalto revelaram que o presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu Daniella Marques , braço direito do ministro Paulo Guedes (Economia), para presidir a Caixa Econômica Federal no lugar de Pedro Guimarães.

A informação é de que a manutenção de Guimarães à frente da Caixa Econômica Federal se tornou insustentável em meio às denúncias envolvendo o Executivo.

Uma funcionária do banco disse à Folha que os assédios do presidente da Caixa aconteciam diante de todos, dentro e fora da instituição.

A mulher, que pediu para ter o nome preservado por receio de retaliação, afirma que ficou em choque depois que Guimarães a puxou pelo pescoço e disse que "estava com muita vontade" dela.