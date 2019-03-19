Home
Oposição fecha questão contra Previdência e quer atrasar análise na CCJ

Partidos como PSB, PSOL, PT e PDT querem empurrar o texto ao máximo, para atrasar o cronograma do governo Jair Bolsonaro