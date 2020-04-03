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Guerra dos preços

Opep+ vai debater corte na produção de ao menos 6 milhões de barris

Queda na extração foi motivo de discórdia entre Rússia e Arábia Saudita, o que provocou um colapso no valor de mercado da commodity
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 10:42

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 10:42

Data: 06/12/2019 - ES - Linhares - Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre
stação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre Crédito: Carlos Alberto Silva
A Opep+ - aliança formada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados, como a Rússia - vai realizar uma teleconferência na segunda-feira (06) para debater uma proposta de cortar a produção coletiva do grupo em pelo menos 6 milhões de barris por dia (bpd), em resposta aos efeitos da pandemia de coronavírus no mercado da commodity, segundo fontes com conhecimento do assunto. No Brasil, a Petrobras já anunciou queda na produção em 200 mil barris de petróleo.
Os russos provavelmente não concordarão com a redução se os Estados Unidos não aceitarem participar da iniciativa, disseram as fontes.

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Petrobras reduz produção e pode demitir ou cortar salário de 2 mil no ES

A Opep+ está considerando a possibilidade de convidar produtores dos EUA e Canadá para a teleconferência da próxima semana, acrescentaram as fontes. Fonte: Dow Jones Newswires.

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