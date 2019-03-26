Home
>
Economia (BR)
>
Obra do 2º prédio mais alto de Vitória vai abrir 500 vagas de emprego

Obra do 2º prédio mais alto de Vitória vai abrir 500 vagas de emprego

Empreendimento na Enseada do Suá será o segundo mais alto da Capital, com 100,7 metros de altura, e investimento de R$ 14 milhões