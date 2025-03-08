'Ninguém te prepara para a solidão da liderança'

"Tem dias em que sou 100% empreendedora, tem dias que preciso estar inteira para minha filha e tem dias que só quero sumir e desligar tudo." É nessa montanha-russa de emoções, como ela mesmo define, que a "mãe, filha, amiga, namorada, neta, conselheira e malabarista" Adriana Barbosa, 47, avança com a Feira Preta, que se consolidou como maior evento de cultura e economia criativa negra da América Latina.

Barbosa fez a primeira edição da feira em 2002, na praça Benedito Calixto, em São Paulo, onde reuniu produtos de empreendedores negros. Tornou-se, ao longo dos anos, espaço de fortalecimento da cultura negra e, neste ano, chega ao Parque Ibirapuera, em maio. Em entrevista à reportagem, Adriana Barbosa fala sobre os desafios que enfrentou ao empreender, sendo bisneta de escravizada, e critica a falta de recursos para projetos liderados por mulheres. "Sem acesso a crédito, investimento ou políticas públicas que fortaleçam nosso lugar no mercado, as mulheres, principalmente as negras, vão continuar sendo maioria nos negócios de sobrevivência", diz ela.