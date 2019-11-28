Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena vai a R$ 44 milhões

A Mega-Sena distribui prêmios em dinheiro para quem acertar os números sorteados Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2211 da Mega-Sena realizado na noite de quarta-feira (27) em São Paulo . Os números sorteados foram: 27 - 36 - 40 - 41 - 44 - 54. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa da Caixa é que o concurso 2212, que será realizado no próximo sábado, pague R$ 44 milhões.

A quina teve 52 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 59.225,53. A quadra teve 3.681 bilhetes premiados; cada um ganhará R$ 1.195,22.

MEGA DA VIRADA

A estimativa de prêmio para quem acertar as seis dezenas da Mega da Virada (concurso 2.220 da Mega-Sena) é R$ 300 milhões. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro de 2019. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.

Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números  e assim sucessivamente.

Com informações de Agência Brasil