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Sorteio

Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena vai a R$ 44 milhões

Os números sorteados foram: 27 - 36 - 40 - 41 - 44 - 54
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 16:32

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 16:32

A Mega-Sena distribui prêmios em dinheiro para quem acertar os números sorteados Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2211 da Mega-Sena realizado na noite de quarta-feira (27) em São Paulo. Os números sorteados foram: 27 - 36 - 40 - 41 - 44 - 54. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa da Caixa é que o concurso 2212, que será realizado no próximo sábado, pague R$ 44 milhões.
A quina teve 52 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 59.225,53. A quadra teve 3.681 bilhetes premiados; cada um ganhará R$ 1.195,22.

MEGA DA VIRADA

A estimativa de prêmio para quem acertar as seis dezenas da Mega da Virada (concurso 2.220 da Mega-Sena) é R$ 300 milhões. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro de 2019. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.
Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números  e assim sucessivamente.
Com informações de Agência Brasil

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Caixa começa a receber apostas para a Mega da Virada

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