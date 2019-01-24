Home
>
Economia (BR)
>
Negociações Mercosul-UE devem ser retomadas logo, diz comissária

Negociações Mercosul-UE devem ser retomadas logo, diz comissária

"O governo [Bolsonaro] precisa de um tempo para se coordenar internamente e com os parceiros de bloco", afirmou Cecilia Malmström