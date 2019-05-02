Home
Índice de Commodities do Banco Central sobe 1,53% em abril

A alta do IC-Br na margem em abril foi resultado do avanço dos três segmentos que compõem o indicador: Agropecuária (+1,23%), Metal (+0,18%) e Energia (+3,56%)