Natura compra Avon e se torna 4ª maior empresa do segmento de beleza

Com a aquisição, a Natura passa a ter faturamento anual de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 4 bilhões), mais de 40 mil colaboradores e presença em cem países