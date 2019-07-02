Home
Na Câmara, Toffoli se põe à disposição de deputados para destravar obras

Em meio a um movimento de aproximação do Congresso, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, esteve na Câmara na tarde desta terça-feira (2)