Mutirão na Serra para limpar nome vai dar desconto de até 90% em dívidas

Mais de 3.800 consumidores poderão renegociar o pagamento de contas de energia em atraso, faturas de cartão e cheque especial

Publicado em 5 de julho de 2019 às 19:08 - Atualizado há 6 anos

No ano passado, o mutirão concedeu mais de R$ 3,6 milhões em descontos Crédito: Ascom | Prefeitura da Serra

Começa na segunda-feira, dia 8, o 5º mutirão de negociação de dívidas do Procon da Serra. Os descontos para quem participar do evento podem chegar a 90% do valor total da dívida. A previsão é que mais de 3.800 pessoas sejam atendidas durante o evento, que vai acontecer até sexta-feira, dia 12.

Para participar da negociação, o consumidor deve fazer o agendamento online pelo site proconmutirao.serra.es.gov.br, ou diretamente no site da prefeitura da Serra (serra.es.gov.br), clicando no banner do mutirão. Pelo site, o consumidor escolhe o dia, horário e a empresa com a qual quer negociar. Pode ser feito o agendamento para diferentes empresas no mesmo dia, desde que o devedor respeite um tempo entre uma negociação e outra.

A diretora do Procon da Serra, Nívia Passos, explica que neste ano vão ser abertas vagas para moradores de outros municípios. "Achamos interessante dar mais essa possibilidade. Às vezes a pessoa mora em outro município, mas trabalha na Serra. Então também vamos abir o mutirão para consumidores de outras cidades, mas todos devem estar agendados", explicou. O atendimento só será feito sem agendamento no caso de desistência de quem estava com a negociação marcada.

Nívia disse ainda que cada uma das empresas definiu critérios diferentes para o atendimento dos consumidores. "Cada empresa disponibilizou um número diferente de senhas e vai negociar as dívidas de formas diferentes. Há quem vá conseguir negociar dívidas vencidas há mais de 30 dias, mas tem empresa que só vai renegociar os débitos superiores há um ano", destacou.

Os descontos, ainda de acordo com a diretora do Procon da Serra, variam de acordo com as empresas e o tempo das dívidas. "Nem todas as pessoas vão conseguir descontos de 90%, mas eles podem acontecer. Isso vai variar de acordo com a dívida de cada um e a disponibilidade da empresa. Vale destacar que as dívidas poderão ser parceladas e que é importante que o consumidor tenha dinheiro em caixa para já fazer um pagamento após a negociação. Eles já podem sair daqui com um boleto para pagar", destaca.

No dia da ação, o consumidor deve apresentar CPF, identidade, comprovante de residência e, se for o caso, procuração.

Na edição de 2018 do mutirão do Procon da Serra participaram dez empresas e mais de R$3,6 milhões em descontos foram concedidos, no total. As dívidas de todos os consumidores atendidos no ano passado somavam R$ 5,4 milhões e os acordos firmados, com os descontos, somaram R$1,7 milhão. Em alguns casos, os descontos chegaram a 99% do valor da dívida, segundo informou a prefeitura da Serra.

SERVIÇO

Mutirão: de 8 a 12 de julho, na Faculdade Doctum, em Laranjeiras - Rua I D, 80.

Segunda-feira (dia 8) - das 13 horas às 17 horas

De terça (9) a sexta-feira (12) - das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas

Mais informações pelos telefones 3252-7243 ou 3252-7242

EMPRESAS PARTICIPANTES

Bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Banestes, Bradesco

Financeiras: Crefisa, Dacasa, AgoraCred, Avista

Telefonia: Grupo Claro/Net/Embratel, Vivo, Oi

Outros: Cesan, EDP Escelsa

QUEM PODE NEGOCIAR?

Dacasa: pessoas com dívidas com mais de 60 dias de atraso.

Vivo: pessoas com dívidas com mais de 60 dias de atraso.

Caixa Econômica: negociação de dívidas para pessoa física que possua mais de 365 dias de atraso, inclusive cartões de crédito de todas as bandeiras ou contratos de financiamento habitacional em atraso. Não negocia dívidas de pessoa jurídica, bem como financiamento de veículo, FIES, crédito rural e dívidas cujo devedor possua ação judicial contra a Caixa.

Cesan: negociação de dívidas vencidas há mais de 90 Dias.

EDP: negociação de dívidas vencidas há mais de 60 dias.

Grupo Claro/Net/Embratel: negociação de dívidas vencidas há mais de 60 dias.

AgoraCred: negociação de dívidas vencidas há mais de 30 dias.

Avista: negociação de dívidas vencidas há mais de 30 dias.

Banco Itaú: negociação de dívidas vencidas há mais de 60 dias provenientes de cartões de crédito do conglomerado Itaú, conta corrente, consignado e a depender do caso, outros produtos comercializados pela Instituição.

Banestes: negociação de dívidas vencidas há mais de 60 dias provenientes de cartão de crédito Banescard e Visa, Cheque especial, Créditos pessoais(empréstimos), Adiantamento de 13° salário, Restituição de Imposto de Renda ou Microcrédito / Nossocrédito. Não negocia adiantamento a depositantes PF e PJ, adiantamento de 13° salário do ano atual - 2019, CCF (Cheque sem fundos - Motivo 12), carnês Banestes Financeira, financiamento de Veículos, crédito Rural, BNDES, financiamento Imobiliário, operações ajuizadas, quaisquer outras com garantia real e tarifas bancárias.

Oi: negociação de dívidas vencidas há mais de 90 dias.

Crefisa: negociação de dívidas vencidas há mais de 60 dias.

Banco do Brasil: negociação de dívidas de pessoas físicas vencidas há mais de 30 dias. Não negocia financiamento habitacional, crédito estudantil, crédito rural e operações cedidas à Ativos S/A.

Bradesco: negociação de dívidas vencidas há mais de 60 dias.

