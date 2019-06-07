Home
Mourão: "Moeda única é embrionária, mas que seria um 'baita' avanço"

Em encontro com empresários na quinta-feira (6), em Buenos Aires, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o ministro Paulo Guedes (Economia) falaram sobre a ideia