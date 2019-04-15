Home
>
Economia (BR)
>
Morador pode perder imóvel para pagar dívidas do condomínio no ES

Morador pode perder imóvel para pagar dívidas do condomínio no ES

A partir desta semana, 50 síndicos serão notificados para quitar débitos. Caso contrário, um apartamento do prédio corre risco de ser penhorado e ir à leilão