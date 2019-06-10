Home
>
Economia (BR)
>
Missão dos EUA inspeciona frigoríficos brasileiros

Missão dos EUA inspeciona frigoríficos brasileiros

A auditoria, que se estenderá até o próximo dia 28, será realizada em abatedouros de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul