Ministro Paulo Guedes vê economia no 'fundo do poço'

A equipe econômica prepara uma revisão de alta do PIB (Produto Interno Bruto) do país em 2019, prevendo uma expansão em torno de 1,5% a 2% no ano