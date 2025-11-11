Habitação

Minha Casa, Minha Vida: veja novos valores dos imóveis que podem ser financiados

Aumento nos tetos permitidos beneficia famílias das faixas 1 e 2, com renda mensal de até R$ 4.700; governo prevê que 263 municípios serão beneficiados

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 14:32

SÃO PAULO - O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou o reajuste dos valores máximos de imóveis que podem ser financiados pelo Minha Casa, Minha Vida para as faixas 1 e 2, voltadas para famílias de menor renda. A medida não altera o subsídio direto às famílias (desconto dado no financiamento), mas vai permitir que mais imóveis possam ser financiados pelo programa de habitação.

O limite máximo de financiamento para famílias que se enquadram nas duas primeiras faixas subiu para até R$ 275 mil, variando o valor de acordo com o município.

Unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Cidade Jardim, em Fortaleza Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Hoje, o teto de financiamento para famílias com renda familiar bruta de até R$ 4.700 por mês é de R$ 264 mil, também com variações municipais. Segundo técnicos do governo, 263 municípios serão beneficiados.

Teto do financiamento por cidades, conforme o número de habitantes



Acima de 750 mil - limite do valor do imóvel passa de R$ 264 mil para R$ 275 mil



- limite do valor do imóvel passa de R$ 264 mil para Entre 300 mil e 750 mil - limite do valor do imóvel passa de R$ 250 mil para R$ 270 mil



- limite do valor do imóvel passa de R$ 250 mil para Entre 100 mil e 300 mil - limite do valor do imóvel passa de R$ 230 mil para R$ 245 mil



O Ministério das Cidades afirma que norteou o reajuste após avaliar que o número de contratações caiu na faixa 1 e na região Norte do país.

A expectativa do governo federal é que a atualização dos valores atraia mais construtoras e incorporadoras para atuar nas faixas mais baixas do programa e compense a alta nos custos da construção civil.

Composto por representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, o Conselho Curador do FGTS é responsável por definir as diretrizes de uso dos recursos do Fundo de Garantia, que financia também o programa habitacional.

A mudança deve permitir ao governo Lula atingir 3 milhões de unidades contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida até o fim deste mandato, superando a meta inicial de 2 milhões no período de quatro anos.

O programa é uma das vitrines da gestão petista. O reajuste dos tetos se soma a um conjunto de ações do governo, que inclui o aumento no subsídio para o valor de entrada, a redução das taxas de juros e a criação de uma nova faixa, voltada à classe média.

Em 2025, o Minha Casa contratou quase 200 mil unidades na faixa 1 e quase 157 mil unidades na faixa 2, correspondendo a 29% das contratações. O governo estima fechar o ano com 660 mil unidades contratadas, das quais 620 mil serão financiadas somente com recursos do FGTS, o que representaria um recorde.

