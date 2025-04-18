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Metade dos brasileiros acredita que política comercial de Trump prejudica a economia do Brasil

Percepção de que a gestão é prejudicial ao Brasil é maior entre os que votaram no presidente Lula em 2022 (58%); entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro está em 43%

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 14:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 abr 2025 às 14:05
Após três meses do governo do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, 50% dos brasileiros consideram que suas políticas comerciais estão prejudicando a economia brasileira, segundo pesquisa da Ipsos-Ipec divulgada nesta sexta-feira (18).
Já aqueles que acreditam que as decisões do republicano não estão afetando negativamente o Brasil e os que não sabem ou não responderam estão empatados, com 25% cada.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o anúncio das tarifas recíprocas para diversos países
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o anúncio das tarifas recíprocas para diversos países Crédito: MARK SCHIEFELBEIN/AP
Ainda na ótica econômica, a percepção de que a gestão é prejudicial ao Brasil é ainda maior entre os que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 (58%), embora entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro a percepção também corresponda a maioria relativa, com 43%.
Foram entrevistadas 2 mil pessoas com 16 anos ou mais, em 131 municípios brasileiros e entre os dias 3 e 7 de abril. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos, e nível de confiança de 95%.
No início deste mês, Trump anunciou um tarifaço para 185 países, entre eles o Brasil. O presidente definiu um patamar de 10% como base e taxas maiores para nações específicas. Contudo, diversas autoridades internacionais reagiram à política e, dias após o anúncio inicial, Trump decidiu limitar suas tarifas recíprocas a 10% por um prazo de 90 dias, exceto para a China.

Atuação de Trump

A pesquisa também identificou a percepção dos brasileiros sobre a atuação do governo dos EUA no geral, não apenas em relação às políticas comerciais. A avaliação para 49% dos entrevistados é de que a entrada do governo Trump é negativa para o Brasil, enquanto 29% veem como positiva e para 2%, é indiferente.
Em relação a como os brasileiros avaliam a gestão de Donald Trump para os próprios norte-americanos, a pesquisa mostra que 21% dos entrevistados acham que o governo do republicano "péssimo", 19% como "bom" e para 19%, é "regular".

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