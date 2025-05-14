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Busca e apreensão

PF cumpre mandados em nova fase de operação contra fraude no INSS

Órgão informou que os mandados judiciais foram autorizados pela Justiça Federal do Distrito Federal e cumpridos na cidade de Presidente Prudente (SP)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2025 às 10:36

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 10:36

BRASÍLIA - A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (14), dois mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
O órgão informou que os mandados judiciais foram autorizados pela 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e cumpridos na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo.
"O objetivo desta fase é apurar a atuação de um operador financeiro ligado a uma das entidades investigadas, suspeito de ter adquirido veículos de alto valor com recursos oriundos da fraude aos aposentados", disse a PF.
Na investigação, a CGU afirma que houve aumento "vertiginoso" no volume de descontos entre 2019 e 2020, bem como na arrecadação de associações investigadas.
A controladoria também aponta que o INSS ignorou alertas feitos pelos órgãos de controle em 2024. Segundo a CGU, foram enviados seis ofícios entre 8 de maio de 2024 e 12 de julho daquele ano, pedindo providências, que teriam ficado sem resposta.

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