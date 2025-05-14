PF cumpre mandados em nova fase de operação contra fraude no INSS

O órgão informou que os mandados judiciais foram autorizados pela 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e cumpridos na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo.

"O objetivo desta fase é apurar a atuação de um operador financeiro ligado a uma das entidades investigadas, suspeito de ter adquirido veículos de alto valor com recursos oriundos da fraude aos aposentados", disse a PF.

Na investigação, a CGU afirma que houve aumento "vertiginoso" no volume de descontos entre 2019 e 2020, bem como na arrecadação de associações investigadas.