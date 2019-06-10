Home
Mercado minimiza conversa entre Moro e Dallagnol e foca na Previdência

Apesar de deixar investidores cautelosos sobre possíveis desdobramentos, a leitura é que as conversas divulgadas pelo site Intercept Brasil não impactam a reforma da Previdência