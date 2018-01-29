Mel de abelhas sem ferrão é vendido por até R$ 200 o quilo

As abelhas são parte fundamental na preservação da biodiversidade, mas, além disso, o mel que produzem é uma ótima fonte de renda para quem está no campo. Na região de Jucuruaba, em Viana, o apicultor Guilherme Wilson Cardoso, de 58 anos, apostou há quase quatro na criação de abelhas sem ferrão, as meliponas. O mel delas pode chegar a ser vendido por R$ 200 o quilo, um verdadeiro ouro líquido.

O apicultor conta que já trabalhava com a abelha europa, que é mais conhecida e com ferrão, há quase 20 anos. Ele viu na jataí e na uruçu amarela, duas espécies dóceis e de características únicas, um mel de alto valor no mercado.

Cada espécie têm uma diferenciação no mel. O das meliponas é um pouco mais líquido, com mais umidade e tempo de durabilidade menor Fábia Pereira, pesquisadora.

Como é mais difícil encontrar o mel dessas pequenas no mercado, o valor de venda acaba sendo maior, explica a pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Meio-Norte, Fábia Pereira. O preço dele costuma variar entre R$ 40 e

R$ 200 o quilo, dependendo da embalagem que o agricultor der ao produto. Já o da abelha europa, de R$ 7 a R$ 30 o quilo, revelou a pesquisadora.

ESTRANGEIROS

Fábia destaca que as abelhas que tradicionalmente conhecemos não são nativas do Brasil  elas foram introduzidas no país.

As nossas espécies nativas são as meliponas. As estrangeiras são mais produtivas e, por isso, também são mais populares para a criação. Mas essas estrangeiras têm ferrão e nas nossas o ferrão é atrofiado, ou seja, tem um sistema de defesa diferente. Por isso, elas não picam, comentou.

CARACTERÍSTICAS

De acordo com a pesquisadora da Embrapa, o Brasil tem cerca de 400 espécies diferentes de meliponas, sendo que no Sul e no Sudeste a criação mais comum é a da jataí.

Cada espécie tem uma diferenciação no mel. O das meliponas é um pouco mais líquido, com mais umidade e um tempo de durabilidade menor. Tem que ter um pouco mais de cuidado quando se adquire, manter na geladeira para evitar que estrague. O mel é um pouco mais ácido que o da europa, disse Fábia Pereira.

As abelhas nativas se diferenciam das estrangeiras não só pelo tamanho e cor. Segundo a pesquisadora, a colmeia das meliponas menores produzem de um a três quilos de mel por ano e a das maiores até 10 quilos por ano. Já uma colmeia de abelhas estrangeiras, com manejo adequado e melhoramento da colônia, produz de 50 quilos a 70 quilos por ano, ressaltou.

Segundo números do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Estado produz em média 1 tonelada de mel por ano.

Segundo Fábia, no país, a maior parte do que é produzido é exportado. De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em 2017, foram exportadas 27 mil toneladas do produto pelo Brasil.

ABELHA PODE SER CRIADA ATÉ EM APARTAMENTO

Imagine ter abelhas dentro de casa ou do apartamento como animais de estimação e aproveitar para colher mel sem se preocupar em levar uma picada. Por ser uma espécie dócil, as meliponas, abelhas nativas do Brasil, tornam isso possível.

Atualmente, em São Paulo, está se incentivando criar essas abelhas em jardins e até em apartamentos, comentou a pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Meio-Norte, Fábia Pereira.

De acordo com a pesquisadora, a espécie mais comum de ser criada em apartamentos é a jataí. Por ela ser bem pequena, não ter ferrão e ser produtiva, ela é a preferida.

Além disso, ela também é mais resistente a condições climáticas e de desmatamentos. Caso ela esteja no campo e precise migrar para a cidade em busca de alimento, por exemplo, consegue sobreviver fazendo seu ninho dentro de muros ou em troncos de árvores.

Essa cultura em casa é uma alternativa de se ter um produto natural de forma sustentável. Segundo a pesquisadora, o mel é um alimento pouco explorado e a procura dele é vista mais como um remédio, mesmo ele sendo um alimento. Ainda falta que o brasileiro entenda que ele é um açúcar natural e que deve estar na mesa, enfatizou.

Segundo ela, as propriedades existentes no mel das abelhas nativas e das estrangeiras são muito semelhantes entre si, mas existem particularidades do produto nacional como a durabilidade menor e o sabor.

MELIPONAS

Sem ferrão

As meliponas são abelhas que já nascem com o ferrão atrofiado. Elas são silvestres e naturais do Brasil.

Tamanho

Essas abelhas geralmente são menores que as tradicionais com ferrão, que são estrangeiras.

Extinção

Pelo fato de não terem ferrão, o que funciona como mecanismo de defesa de algumas espécies de abelhas, muitas meliponas correm risco de extinção.

ESPÉCIES

Estima-se que atualmente existam cerca de 400 espécies dessas abelhas no país.

Jataí

É uma abelha dócil, pequena, dourada, de olhos esverdeados e com o terceiro par de pernas marrom escuro, quase preto. O mel é colocado em pequenas bolsas redondas dentro da colmeia. A produção é de um a três quilos de mel por caixa ao ano.

Uruçu amarela

A uruçu amarela é uma espécie maior e dourada. Ela está no livro vermelho do Ibama por ser uma espécie ameaçada de extinção. Produz até dez litros de mel por caixa ao ano.