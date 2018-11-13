Mais de mil móveis com desconto de até 60% em feirão no ES

Do dia 15 ao dia 25 de novembro vai acontecer um feirão de móveis no Pavilhão de Carapina, das 14 às 22 horas, em que mais de mil itens serão vendidos com descontos de até 60% e condições de pagamento em até 24 parcelas. A oportunidade é boa para quem quer trocar os móveis e passar o Natal e o Réveillon de "casa nova".
Esta será a quarta edição do Feirão de Fábrica - Móveis e Decoração. Produtos para dormitório, sala de jantar e estar, varanda, cozinha, além de colchões, tapetes e objetos decorativos serão vendidos na ocasião. Segundo um dos organizadores do evento, Luís Henrique Leite, também será possível negociar direto com o fabricante.
É uma ótima oportunidade de sair de lá com tudo novo para casa e aproveitar os móveis da coleção 2019 com ótimos preços e condições de pagamento excelentes, além de poder negociar direto com o fabricante e adquirir produtos sob encomenda. Teremos ainda várias tendências, como o conceito de corda náutica para áreas externas, adiantou
No local, estarão as empresas Luciana Móveis, Classic Móveis, Colcholândia e outras marcas de estofados, adornos, almofadas e peças para decoração em geral. De Minas Gerais, também estarão as marcas mineiras Planejar Interiores e Luzitana Móveis de Carmo do Cajuru, considerado o segundo maior polo moveleiro do Brasil.
Ao todo, sete grandes expositores apresentarão suas opções de ambientes montados na feira. Antes de chegar no Espírito Santo, o feirão já passou por Belo Horizonte, Uberlândia, Santos, Divinópolis e Goiânia. O evento também dispõe de estacionamento gratuito e praça de alimentação.
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