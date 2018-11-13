Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Mais de mil móveis com desconto de até 60% em feirão no ES
Pavilhão de Carapina

Mais de mil móveis com desconto de até 60% em feirão no ES

O Feirão de Fábrica - Móveis e Decoração, acontecerá das 14 às 22 horas do dia 15 ao dia 25 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 18:48

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 18:48

Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Reprodução/Google Street View
Do dia 15 ao dia 25 de novembro vai acontecer um feirão de móveis no Pavilhão de Carapina, das 14 às 22 horas, em que mais de mil itens serão vendidos com descontos de até 60% e condições de pagamento em até 24 parcelas. A oportunidade é boa para quem quer trocar os móveis e passar o Natal e o Réveillon de "casa nova".
Esta será a quarta edição do Feirão de Fábrica - Móveis e Decoração. Produtos para dormitório, sala de jantar e estar, varanda, cozinha, além de colchões, tapetes e objetos decorativos serão vendidos na ocasião. Segundo um dos organizadores do evento, Luís Henrique Leite, também será possível negociar direto com o fabricante.
Um dos organizadores, Luís Henrique Leite Crédito: Divulgação
É uma ótima oportunidade de sair de lá com tudo novo para casa e aproveitar os móveis da coleção 2019 com ótimos preços e condições de pagamento excelentes, além de poder negociar direto com o fabricante e adquirir produtos sob encomenda. Teremos ainda várias tendências, como o conceito de corda náutica para áreas externas, adiantou
No local, estarão as empresas Luciana Móveis, Classic Móveis, Colcholândia e outras marcas de estofados, adornos, almofadas e peças para decoração em geral. De Minas Gerais, também estarão as marcas mineiras Planejar Interiores e Luzitana Móveis de Carmo do Cajuru, considerado o segundo maior polo moveleiro do Brasil.
Ao todo, sete grandes expositores apresentarão suas opções de ambientes montados na feira. Antes de chegar no Espírito Santo, o feirão já passou por Belo Horizonte, Uberlândia, Santos, Divinópolis e Goiânia. O evento também dispõe de estacionamento gratuito e praça de alimentação.
VEJA FOTOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados