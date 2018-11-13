Mais de mil móveis com desconto de até 60% em feirão no ES

Do dia 15 ao dia 25 de novembro vai acontecer um feirão de móveis no, das 14 às 22 horas, em que mais de mil itens serão vendidos com descontos de até 60% e condições de pagamento em até 24 parcelas. A oportunidade é boa para quem quer trocar os móveis e passar o Natal e o Réveillon de "casa nova".