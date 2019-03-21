Home
>
Economia (BR)
>
Maia não vê consequências para a reforma com prisão de Temer

Maia não vê consequências para a reforma com prisão de Temer

Há temor no mercado financeiro e entre a classe política de que acontecimentos tivessem impacto semelhante ao que ocorreu em 2017, com a divulgação de áudios da delação da JBS