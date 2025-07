Tarifaço

Lula diz que minerais críticos pertencem ao povo brasileiro

Presidente volta a criticar guerra comercial de Donald Trump e diz que Brasil quer negociar com os Estados Unidos

Publicado em 28 de julho de 2025 às 19:07

SÃO JOÃO DA BARRA, RJ E RIO DE JANEIRO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (28) que as reservas nacionais de minerais críticos do país "pertencem ao povo brasileiro", que tem o direito de usufruir de suas riquezas, em resposta ao interesse dos Estados Unidos.>

"Esses dias eu li numa matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil", afirmou ele. "Ora, se eu nem conheço esse mineral crítico. Vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar outro pegar?">

Lula afirmou que o governo está elaborando uma comissão para avaliar as riquezas do país no solo e no subsolo Crédito: RICARDO STUCKERT/PR

O assunto ganhou destaque nesta semana após o embaixador interino dos EUA, Gabriel Escobar, sinalizar às mineradoras brasileiras o interesse dos americanos pelos minerais críticos do país, incluindo terras raras.>

Lula afirmou que o governo está elaborando uma comissão para avaliar as riquezas do país no solo e no subsolo. "Me parece que nós só conhecemos o equivalente a 30%. Nós temos que dar autorização para pesquisar sobre o nosso controle", destacou.>

"Aquilo é nosso. Aquilo pertence a uma pessoa chamada povo brasileiro. E o povo brasileiro tem o direito de usufruir da riqueza que essas coisas podem produzir", continuou Lula, em cerimônia de inauguração da usina térmica GNA2, em São João da Barra (RJ), a 315 quilômetros do Rio de Janeiro.>

Não há evidências de que as declarações de Escobar sobre o interesse nos minerais críticos tenha relação com a guerra comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil. Lula lembrou, porém, que Trump citou o acesso a esses produtos ao prometer ajuda à Ucrânia.>

Ele voltou a criticar o tarifaço imposto por Trump e disse que o Brasil está aberto a negociações com os Estados Unidos. "O Brasil quer negociar, porque nós não temos um contencioso com ninguém", afirmou. "A gente quer fazer comércio.">

Como tem feito nos últimos eventos, o presidente voltou a criticar as ações do deputado federal Eduardo Bolsonaro junto ao governo americano.>

"Agora temos um cara que está traindo o povo brasileiro: 'Não, Trump, taxa, taxa, porque estão perseguindo ao meu pai. Pelo amor de Deus, taxa'", afirmou. "Eu vou dizer para vocês, o pai dele não merece o sacrifício do povo brasileiro.">

Lula também criticou o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL): "O cara que fazia a campanha embrulhado na bandeira nacional, 'Brasil acima de tudo, acima de tudo', e agora ele vai de sacanagem: 'Brasil acima de tudo, mas primeiro os Estados Unidos'".>

Localizada no porto do Açu, a térmica GNA 2 já está em operação há quase dois meses. É parte do maior complexo de geração de energia a gás natural da América Latina, com potência de 3 GW (gigawatts), o suficiente para abastecer 12 milhões de residências.>

A GNA 2 tem potência de 1,7 GW e demandou R$ 7 bilhões em investimentos. O projeto é uma parceria entre a Prumo Logística, dona do porto, a petroleira britânica BP, a fabricante de equipamentos Siemens e a empresa de energia chinesa Spic.>

