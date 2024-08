Para os mais pobres

Lula diz que conta de luz está cara e que está 'brigando' para baixar

Presidente deu a declaração em cerimônia de entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida, em Várzea Grande (MT); ele ainda afirmou que trata os empresários com respeito e que é somente o "síndico do País"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 31, que está "brigando" para baixar a conta de luz para os mais pobres. Ele deu a declaração em cerimônia de entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida, em Várzea Grande (MT).

"No dia 29 de dezembro de 2010 eu fui à Bahia assinar a contratação de 1 milhão de casas. A gente tinha decidido que seria um programa muito grande, porque a gente precisava resolver o problema habitacional das pessoas mais pobres, das pessoas mais humildes, que muitas vezes não pode pagar o aluguel. E quando paga o aluguel não pode pagar a conta da luz, que está cara. Eu estou brigando para baixar a conta de luz nesse país para o povo pobre", disse o presidente da República.

Lula diz que trata empresários com respeito e que é só 'síndico' do País

Em solenidade sobre obras em aeroportos, na mesma cidade, Lula disseque trata os empresários com respeito, e classificou a si mesmo como "síndico do País".

"Eu duvido que tenha algum País em que os empresários sejam tratados com o respeito que nós tratamos. Duvido. E por que fazemos isso? Porque o Brasil não é meu. Eu estou apenas sendo síndico desse país. E o cara que é síndico sabe que ele tem que tratar todos os moradores com respeito e igualdade de condições. Se não é até perigoso ele descer o elevador sozinho", disse o presidente da República.

Lula voltou a defender sua política de valorização do salário mínimo. O presidente disse que é necessário colocar o dinheiro para circular em vez de ficar em contas onde servirá para comprar dólar. Segundo o presidente, quando há distribuição de recursos, a economia consegue girar.

