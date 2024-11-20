Lojas Americanas retomam lucro após escândalo e ações disparam

Lojas Americanas registrou primeiro crescimento de receita desde 2022 Crédito: Divulgação/Lojas Americanas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passados quase dois anos da descoberta da fraude contábil que colocou a Americanas em apuros, o balanço do terceiro trimestre trouxe algum alívio para os investidores. A companhia registrou no trimestre que acabou em setembro o primeiro crescimento de receita na comparação anual desde 2022.

O lucro líquido foi de R$ 10,3 bilhões, revertendo um prejuízo de R$ 1,6 bilhão no mesmo período de 2023.

Foi uma valorização de 194% das ações ordinárias (AMER3). Entre a divulgação dos resultados, há uma semana, e o pregão desta terça-feira (19), o preço dos papéis saltou de R$ 3,32 para R$ 9,10.

A empresa ainda passa por um plano de recuperação judicial depois da divulgação de fraudes nos resultados no início de 2023.

Relembre o caso

No início de 2023, dados mostraram que fraudes contábeis estavam em curso na Lojas Americanas. Elas resultaram em um rombo de R$ 25,2 bilhões.

A operação Disclosure, da Polícia Federal, investigou o ex-CEO da empresa, Miguel Gutierrez, e ex-executivos da companhia. Uma das fraudes identificadas foi no balanço trimestral de 2021.

Um arquivo interno mostrava os resultados antes dos impostos com um prejuízo de R$ 209 milhões. O balanço financeiro divulgado ao público trouxe um lucro de R$ 129,4 milhões.

Os três sócios que detiam as ações da empresa eram, até então, considerados uns dos melhores gestores de negócios do país: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira.

Operação resgate

Em dezembro de 2023, os credores da Americanas aprovaram um plano de recuperação judicial.

A empresa aumentaria o capital emitindo novas ações: R$ 12 bilhões para os principais acionistas e R$ 12 bilhões para os bancos -uma injeção de R$ 24 bilhões na companhia.

Os acordos diferem entre os credores das Americanas. De um lado, quem cobra prometeu reduzir os juros em até 80% (a depender da dívida), e a varejista prometeu pagar em entre 4 e 20 anos.

Americanas hoje

Atualmente, a companhia é menor, focada no varejo físico, vendendo produtos do dia a dia: doces, cosméticos, produtos de casa e brinquedos, entre outras utilidades.