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Decisão

Justiça restringe direitos da francesa Lactalis na Itambé

Venda de 100% da Itambé ao grupo no início de dezembro. Suspensão ficará até que seja concluída a arbitragem entre o grupo mexicano Lala e a Lactalis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 15:15

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 15:15

A Cooperativa Central dos Produtores de Minas Gerais (CCPR) acertou a venda de 100% da Itambé ao grupo francês no início de dezembro por cerca de US$ 600 milhões Crédito: Reprodução/Web
O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu na segunda-feira que o Grupo Lactalis SA da França não pode por enquanto administrar a Itambé Alimentos SA, apesar de ter reconhecido a validade do acordo de aquisição da empresa brasileira de lácteos pela francesa em dezembro, de acordo com documentos.
O desembargador Cesar Ciampolini determinou que a Lactalis se mantenha fora da administração da Itambé até que seja concluída a arbitragem que está ocorrendo entre o grupo mexicano Lala SAB de CV e Lactalis na Câmara de Comércio Brasil-Canadá.
A Cooperativa Central dos Produtores de Minas Gerais (CCPR) acertou a venda de 100% da Itambé ao grupo francês no início de dezembro por cerca de US$ 600 milhões.
A Vigor Alimentos SA, que foi vendida pela JBS ao grupo Lala em outubro, questionou a transação e uma liminar suspendeu temporariamente a venda em 18 de dezembro.
A decisão na segunda-feira foi em resposta a um recurso da cooperativa. A Vigor possuía uma participação de 50% na empresa até novembro, quando a CCPR exerceu o direito de adquirir a participação.
A Vigor argumenta que a CCPR rompeu o acordo de acionistas da Itambé ao negociar com a Lactalis. O desembargador, contudo, validou a aquisição da Itambé pelo grupo francês.
Vigor e a CCPR se recusaram a comentar, dizendo que a ação está sob segredo de Justiça.

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