Justiça determina retomada de pagamentos a atingidos pela tragédia de Mariana

A decisão determina que a Fundação Renova — criada para compensar famílias afetadas pelo rompimento da barragem da Samarco, que tem como sócia a Vale — restabeleça o direito a recebimento, no prazo de 15 dias, para todas as pessoas atingidas que aderiram ao sistema indenizatório e tiveram o seu auxílio cortado, sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil para cada atingido, de acordo com o Ministério Público de Minas Gerais.