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Inflação

IPCA-15 fica em 0,14% em novembro, menor resultado desde 1998

Com o resultado, o IPCA-15 acumulou aumento de 2,83% no ano. Nos últimos 12 meses, o indicador ficou em 2,67% - aquém do centro da meta de inflação, que é de 4,25% ao ano para 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 16:11

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 16:11

Nos últimos 12 meses, o indicador da inflação ficou em 2,67% Crédito: Reprodução/Web
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,14% em novembro, após ter avançado 0,09% em outubro, informou na manhã desta sexta-feira, 22, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse é o menor resultado para um mês de novembro desde 1998, quando a taxa foi de -0,11%.
O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro, cujo intervalo ia de 0,09% a 0,31%, porém veio abaixo da mediana de 0,16%.

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Com o resultado agora anunciado, o IPCA-15 acumulou aumento de 2,83% no ano. Nos 12 meses encerrados em novembro, o indicador ficou em 2,67%, acima da mediana de 2,68% das projeções (2,53% a 2,84%), porém aquém do centro da meta de inflação, que é de 4,25% ao ano para 2019.
O valor do IPCA-15 agora divulgado foi o menor já registrado em um mês de novembro desde 1998, quando a taxa foi de queda de 0,11%.
Neste mês a principal influência de baixa partiu do grupo de Habitação, que cedeu 0,22%, gerando impacto negativo de 0,04 ponto porcentual. O desempenho deste segmento de preços foi afetado pela queda de 1,51% no item energia elétrica, com efeito de -0,06 ponto porcentual.
No período de pesquisa, houve redução média de 5,30% nas tarifas residenciais de uma das concessionárias de São Paulo (-1,68%). O mesmo aconteceu em Brasília (-5,44%) e Goiânia (-4,75%).

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