Investimento do País em doenças negligenciadas cai 42% entre 2016 e 2017

Relatório G-Finder, ligado à Fundação Bill e Melinda Gates, mostra que o Brasil reservou em 2017 R$ 21 milhões para a área