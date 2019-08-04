Agronegócio

Infográfico: entenda a nova classificação de risco dos agrotóxicos

Novos rótulos e cores para as embalagens dos defensivos são algumas das mudanças

A classificação de risco dos agrotóxicos no Brasil foi revista pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Com a mudança, muitos produtos considerados perigosos e que antes estavam no topo da lista de risco, passaram a figurar em categorias menos letais. As alterações incluem novos rótulos e cores para as embalagens do produto. Entenda a classificação: