Home
>
Economia (BR)
>
Infográfico: entenda a nova classificação de risco dos agrotóxicos

Infográfico: entenda a nova classificação de risco dos agrotóxicos

Novos rótulos e cores para as embalagens dos defensivos são algumas das mudanças

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 22:20

 - Atualizado há 6 anos

A classificação de risco dos agrotóxicos no Brasil foi revista pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Com a mudança, muitos produtos considerados perigosos e que antes estavam no topo da lista de risco, passaram a figurar em categorias menos letais. As alterações incluem novos rótulos e cores para as embalagens do produto. Entenda a classificação:

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais