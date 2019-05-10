Home
>
Economia (BR)
>
Inflação: saúde e alimentação pesam mais no bolso do capixaba

Inflação: saúde e alimentação pesam mais no bolso do capixaba

Em abril, o índice atingiu 0,32% no Espírito Santo, segundo menor do país. No Brasil, a variação foi de 0,57%, o maior para o mês desde 2016