Home
>
Economia (BR)
>
Indústria cresce 0,3% em abril, mas ainda acumula queda de 2,7% no ano

Indústria cresce 0,3% em abril, mas ainda acumula queda de 2,7% no ano

As principais influências positivas foram veículos automotores (7,1%), máquinas e equipamentos (8,3%), outros produtos químicos (5,2%) e produtos alimentícios (1,5%)