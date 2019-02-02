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Ibovespa bate novo recorde com 97.861 pontos

O Dólar Fechou em alta, cotado a R$3,66

Publicado em 

01 fev 2019 às 22:18

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 22:18

Dólar Crédito: Reprodução/Pixabay
O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações negociadas na B3, encerrou hoje (1º) em alta de 0,4%, aos 97.861 pontos, batendo novo recorde. A maior marca até então era 97.677 pontos, atingida no último dia 24. 
Entre as ações do Ibovespa, as que mais se valorizaram hoje foram Mafrig ON (5,26%), Weg ON (4,19%) e Ambev ON (3,43%). As que mais caíram foram B2W Digital ON (3,84%), Estacio Parton (2,57%) e Lojas Americ ON (2,37%).
Os papéis mais negociados foram Petrobras PN (0,86%), Vale ON (1,65%) e Bradesco PN (-1,24%).
O dólar comercial fechou em alta de 0,09%, cotado a R$ 3,66. O euro também teve valorização e encerrou o dia custando R$ 4,19, uma elevação de 0,47%.

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