Iata envia carta a Bolsonaro pedindo que vete despacho gratuito de bagagens

Em nota, a entidade disse ver com profunda preocupação os riscos que esse movimento representa para a aviação brasileira e, consequentemente, para o consumidor