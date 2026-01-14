Home
Haddad diz que sai do Ministério da Fazenda ainda em janeiro

Mateus Maia

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17:28

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que sairá da pasta ainda em janeiro, segundo a jornalista Míriam Leitão, que o entrevistou nesta quarta-feira (14). Segundo ela, Haddad declarou que quem for escolhido para lhe substituir deve assumir já o órgão para trabalhar o ano inteiro, tratando do Orçamento e do fiscal. A entrevista irá ao ar às 23h30 na GloboNews.

Segundo o relato de Míriam Leitão, o ministro ainda vai conversar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a data em que deixará o ministério.

Ministro da Fazendo, Fernando Haddad, durante coletiva
Fernando Haddad disse que definirá com o presidente a data de saída do ministério Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

O ministro não confirmou que seu sucessor será o secretário-executivo, Dario Durigan, mas disse torcer por seu nº 2.

Haddad teria dito que Durigan também tem muito trânsito na Esplanada, assim como ele.

Ele também teria dito na entrevista, de acordo com Blog da jornalista, que não acredita em problemas para o governo com o veto a parte das emendas parlamentares no Orçamento de 2026, que será publicado na quinta-feira (15).

Sobre o déficit público, Haddad disse que reduziu o indicador em 70% desde que entrou no governo.

