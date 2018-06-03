Guerra do aço: ES vai enfrentar a China na disputa por novos mercados

Produção de aço bruto. Fabricação alcançou 7,4 milhões de toneladas em 2017 Crédito: ARQUIVO

O setor siderúrgico do Espírito Santo, o terceiro maior do Brasil, voltava a viver o sonho americano quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu lançar a guerra do aço.

A decisão do magnata de estabelecer cotas para a entrada desses produtos, além de reduzir as vendas capixabas para esse país em 10%, vai acirrar a disputa dos produtores por outros mercados. As medidas de restrição ao aço brasileiro começaram a ser aplicadas na última sexta-feira.

Um consultor empresarial do setor metalmecânico, que preferiu não se identificar, explica que a China, maior produtora de aço do mundo e a maior prejudicada pela ação protecionista de Trump, será grande ameaça à siderurgia capixaba.

A princípio, a mudança não afetaria tanto o Estado, temos um parque industrial competitivo em qualidade e preço, produzimos um dos melhores aços do mundo, o que dá certa tranquilidade. Temos um padrão de entrega, uma tradição que garante contratos no médio e longo prazo. No entanto, a China pode tentar roubar nosso espaço em outros países. Só temos que acreditar que nossos consumidores não vão se aventurar na compra de aço desconhecido.

EXPANSÃO

Somente no ano passado, o envio de semiacabados capixabas para os Estados Unidos aumentou 10% em relação a 2016 mesmo após as vendas totais para o mercado externo apresentarem redução.

Dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) mostram que os EUA são o maior consumidor de placas fabricadas no Estado. Pelo menos 40% das chapas exportadas por aqui têm como destino a Califórnia e o Alabama. Foram enviadas principalmente para esses destinos 1,1 milhão das 2,6 milhões de placas exportadas em 2017, o que garantiu uma receita de 539 milhões de dólares. Ao todo, o setor faturou somente no ano passado 1,9 bilhão de dólares com a exportação.

Pela regra imposta por Trump, o Brasil só poderá enviar para lá a partir de agora um volume que equivale à média dos últimos três anos. Em relação aos acabados será necessário aplicar ainda um redutor de 30%. Mas como a venda principal do Estado para o EUA é de semimanufaturados, as restrições vão provocar uma queda de 100 mil toneladas nas vendas.

A presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Gabriela Lacerda, explica que o aço se tornou uma das principais commodities capixabas, representando quase um quarto de tudo que é exportado pelo Estado. É algo muito significativo para a nossa economia. As vendas de aço para os Estados Unidos representam 6,7% do total das nossas exportações, analisa.

HISTÓRICO

Em 1997, o Estado exportava apenas para os Estados Unidos 1,4 milhão de toneladas de aço. Depois de ter uma boa parcela de seu mercado abocanhado pelo dragão chinês, o Espírito Santo viu suas exportações encolherem ainda mais com a crise econômica mundial que começou em 2008 e perdurou por mais cinco anos. Em 2012, atingiu sua pior marca nas exportações, com apenas 70 mil toneladas enviadas para os EUA.

Com o religamento do terceiro alto-forno da ArcelorMittal Tubarão, a principal siderúrgica e produtora de semiacabados, em 2014, as vendas para o mercado externo voltaram a crescer, dando um salto de 1.484% entre 2012 e 2017.

Chapas de aço são as maiores produções no Estado Crédito: REPRODUÇÃO/REPORTER AM

COMPETITIVIDADE GARANTE PRODUÇÃO E EMPREGOS NO ES

O custo mais baixo e a qualidade do aço fabricado no Estado são fatores cruciais para manter o Estado com o mesmo nível de produção em seu parque siderúrgico, preservando os empregos, segundo especialistas do setor metalmecânico. O grupo ArcelorMittal, para esses consultores, deve privilegiar a fabricação de chapas na planta de Tubarão ainda que tenha siderurgias nos EUA.

É mais barato produzir no Espírito Santo do que exportar o minério de ferro para os Estados Unidos. Cerca de 40% do volume transportado seria apenas escória. Sem contar que a atividade metalúrgica exige mão de obra menos qualificada enquanto nos EUA o foco é no desenvolvimento de tecnologia, explica um consultor da área.

A planta de Tubarão tem uma das melhores produtividades da corporação, tem o aço mais barato. É mais fácil reduzir de outra unidade do que mexer na nossa produção Lucio Dalla Bernardina, presidente do Sindifer

Se houver uma perda de mercado por causa da mudança nas importações americanas, o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo (Sindifer), Lucio Dalla Bernardina, acredita que o grupo ArcelorMittal deve reduzir a produção em outras siderurgias. A planta de Tubarão tem uma das melhores produtividades da corporação, tem o aço mais barato. É mais fácil reduzir de outra unidade do que mexer na nossa produção.

Apesar da aparente tranquilidade do setor diante das medidas de Trump, o governo do Estado, por meio de nota, disse que acompanha, com preocupação, a medida adotada pelo governo norte americano de prever cotas para o aço e taxa para o alumínio brasileiro. Disse que está mantendo contato permanente com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços solicitando prioridade máxima na busca de uma solução que preserve a indústria e os empregos gerados pelo setor no Espírito Santo e no país.

PRODUÇÃO

Para produzir o aço, as siderúrgicas usam minério de ferro, carbono e carvão metalúrgico. Este último  importado, principalmente, dos Estados Unidos  exerce duplo papel na fabricação. É usado como combustível e também para desprender o oxigênio do minério, deixando o ferro livre para o refino. O Espírito Santo fabricou no ano passado 7,4 milhões de toneladas de aço, segundo o Instituto Aço Brasil, cerca de 50% são chapas semiacabadas.

Quase 100% do aço capixaba que entra nos Estados Unidos são semimanufaturados, voltados principalmente para a produção de automóveis. Os produtos acabados, como aços longos (barras, perfis, fio máquina e vergalhões) têm saída para outros mercados, como Vietnã, Turquia, Equador, Colômbia e Chile.